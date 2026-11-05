Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bütçemizin yüzde 60’ını ihracatçıya ayırdık

Bütçemizin yüzde 60’ını ihracatçıya ayırdık

Uğur Duyan
04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bütçemizin yüzde 60’ını ihracatçıya ayırdık
Ömer Bolat.

Ticaret Bakanlığı'nın 104 milyarlık 2027 yılı bütçesinin 65 milyar lirası mal ve hizmet ihracatının desteklenmesine ayrıldı. Desteklere dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eximbank desteğinden yararlanan firmaların %83'ü KOBİ. Hal yasasını yeniliyoruz ve piyasa denetimlerini sıkılaştırıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifini sundu. Bakanlığın 2027 yılı için öngörülen toplam bütçesi 104 milyar 287 milyon lira olurken, bu kaynağın 65 milyar lirasının mal ve hizmet ihracatına yönelik desteklerde kullanılması planlanıyor. Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin rakamları paylaşan Bolat, Ekim 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 285,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Böylece tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığını belirten Bolat, 2026 yılı için belirlenen 282 milyar dolarlık ihracat hedefinin de aşıldığını kaydetti. Mal ve hizmet ihracatının toplamında ise 410 milyar dolarlık hedefin ekim ayı itibarıyla 413 milyar dolarla geçildiğini belirten Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayii ihracatındaki payının yüzde 44,3'e yükseldiğini ifade etti.

DESTEKLENEN FİRMALARIN %83’Ü KOBİ ÖLÇEĞİNDE

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla desteklerin artırılacağını belirten Bolat, 2027 yılında mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için 65 milyar lira kaynak ayrılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Türk Eximbank'ın 2026 yılının ilk 10 ayında ihracatçılara 55,6 milyar dolarlık destek sağladığını bildiren Bolat, yıl sonunda bu tutarın 59 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Eximbank desteğinden yararlanan 18 bin 837 firmanın yüzde 83'ünü KOBİ'ler oluşturdu.

400 BİN İŞLETME DENETLENDİ

Piyasa denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Bolat, 2026 yılında 81 ilde 401 bin 500 işletmenin denetlendiğini açıkladı. Denetimlerde 48 milyondan fazla ürün incelenirken, iç ticaret ve tüketicinin korunması kapsamında toplam yaklaşık 3 milyar lira idari para cezası uygulandı. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ise 2026 yılında 215,1 milyon lira ceza kesildi. Gümrüklerde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Bolat, 1 Kasım 2026 tarihine kadar 55,5 milyar lira değerinde 54 ton 326 kilogram uyuşturucu madde ile 43 milyar 54 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildiğini bildirdi.

HAL YASASI YENiLENiYOR

İç ticarette yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Bolat, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi, üreticinin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve fiyat oluşumunun daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla Hal Kanunu'nda değişiklik çalışması yürütüldüğünü bildirdi. Düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle;

  • Semt pazarlarında üreticilere ayrılan satış yeri oranının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılması,
  • Toptancı hallerinde üretici örgütlerine ayrılan iş yeri oranının yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltilmesi,
  • Üretici örgütleri üzerinden pazarlanan tarım ürünlerinde gelir vergisi stopajının kaldırılması,
  • Hal kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesi,
  • Sebze ve meyve ticaretinde ürün bedellerinin banka üzerinden ödenmesi,
  • Hal dışında faaliyet gösteren tüccarlara yetki belgesi ve teminat zorunluluğu getirilmesi,
  • Piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların artırılması,
  • Stokçuluk nedeniyle ceza alanların üç yıl boyunca kamu desteklerinden yararlandırılmaması. Taslakta ayrıca perakendecilerin belirli bir orandaki ürün alımını üretici ve üretici örgütlerinden yapmasının zorunlu hale getirilmesi de öngörülüyor.

Barikat Siber Güvenlik’ten hizmet alımı yapılmadı

  • Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, fon skandalının merkezindeki Tera tarafından Ağustos 2024'te satın alınan Barikat Siber Güvenlik'e 650 milyon liralık kamu ihalesi verildiği yönündeki iddialarına Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıt verdi. Bolat, Tera hakkında 2024 ve 2025 yıllarında herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirterek, 16 Eylül 2026'da yaşanan Tera olayının ardından Barikat Siber Güvenlik'ten hiçbir hizmet alımı yapılmadığını açıkladı.

Yunan adasında Türk turist rekoru
Ekonomi
Yunan adasında Türk turist rekoru
Borsa İstanbul'da ABD seçimleri dopingi: BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi
Borsa İstanbul'da ABD seçimleri dopingi: BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi
Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar liralık destek
Ekonomi
Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar liralık destek


Başlıklar :ihracatekonomiticaret
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026