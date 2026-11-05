Bütçemizin yüzde 60’ını ihracatçıya ayırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifini sundu. Bakanlığın 2027 yılı için öngörülen toplam bütçesi 104 milyar 287 milyon lira olurken, bu kaynağın 65 milyar lirasının mal ve hizmet ihracatına yönelik desteklerde kullanılması planlanıyor. Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin rakamları paylaşan Bolat, Ekim 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 285,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Böylece tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığını belirten Bolat, 2026 yılı için belirlenen 282 milyar dolarlık ihracat hedefinin de aşıldığını kaydetti. Mal ve hizmet ihracatının toplamında ise 410 milyar dolarlık hedefin ekim ayı itibarıyla 413 milyar dolarla geçildiğini belirten Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayii ihracatındaki payının yüzde 44,3'e yükseldiğini ifade etti.

DESTEKLENEN FİRMALARIN %83’Ü KOBİ ÖLÇEĞİNDE

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla desteklerin artırılacağını belirten Bolat, 2027 yılında mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için 65 milyar lira kaynak ayrılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Türk Eximbank'ın 2026 yılının ilk 10 ayında ihracatçılara 55,6 milyar dolarlık destek sağladığını bildiren Bolat, yıl sonunda bu tutarın 59 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Eximbank desteğinden yararlanan 18 bin 837 firmanın yüzde 83'ünü KOBİ'ler oluşturdu.

400 BİN İŞLETME DENETLENDİ

Piyasa denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Bolat, 2026 yılında 81 ilde 401 bin 500 işletmenin denetlendiğini açıkladı. Denetimlerde 48 milyondan fazla ürün incelenirken, iç ticaret ve tüketicinin korunması kapsamında toplam yaklaşık 3 milyar lira idari para cezası uygulandı. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ise 2026 yılında 215,1 milyon lira ceza kesildi. Gümrüklerde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Bolat, 1 Kasım 2026 tarihine kadar 55,5 milyar lira değerinde 54 ton 326 kilogram uyuşturucu madde ile 43 milyar 54 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildiğini bildirdi.

HAL YASASI YENiLENiYOR

İç ticarette yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Bolat, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi, üreticinin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve fiyat oluşumunun daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla Hal Kanunu'nda değişiklik çalışması yürütüldüğünü bildirdi. Düzenlemede öne çıkan başlıklar şöyle;

Semt pazarlarında üreticilere ayrılan satış yeri oranının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılması,

Toptancı hallerinde üretici örgütlerine ayrılan iş yeri oranının yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltilmesi,

Üretici örgütleri üzerinden pazarlanan tarım ürünlerinde gelir vergisi stopajının kaldırılması,

Hal kurmak isteyen üretici örgütlerine bedelsiz Hazine arazisi tahsis edilmesi,

Sebze ve meyve ticaretinde ürün bedellerinin banka üzerinden ödenmesi,

Hal dışında faaliyet gösteren tüccarlara yetki belgesi ve teminat zorunluluğu getirilmesi,

Piyasa bozucu eylemlere yönelik cezaların artırılması,

Stokçuluk nedeniyle ceza alanların üç yıl boyunca kamu desteklerinden yararlandırılmaması. Taslakta ayrıca perakendecilerin belirli bir orandaki ürün alımını üretici ve üretici örgütlerinden yapmasının zorunlu hale getirilmesi de öngörülüyor.

Barikat Siber Güvenlik’ten hizmet alımı yapılmadı

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, fon skandalının merkezindeki Tera tarafından Ağustos 2024'te satın alınan Barikat Siber Güvenlik'e 650 milyon liralık kamu ihalesi verildiği yönündeki iddialarına Ticaret Bakanı Ömer Bolat yanıt verdi. Bolat, Tera hakkında 2024 ve 2025 yıllarında herhangi bir soruşturma bulunmadığını belirterek, 16 Eylül 2026'da yaşanan Tera olayının ardından Barikat Siber Güvenlik'ten hiçbir hizmet alımı yapılmadığını açıkladı.

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