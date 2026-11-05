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TÜMOSAN’dan iki yeni model

TÜMOSAN’dan iki yeni model

04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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TÜMOSAN’dan iki yeni model
Adana Tarım Fuarı

TÜMOSAN, kuruluşunun 50’nci yılına iki yeni modeli 52.80L ve 82.120LEGA ile girdi. 4-8 Kasım tarihleri arasında Adana Tarım Fuarı’nda ilk kez üreticilerin beğenisine sunulacak modeller, merakla bekleniyor.

TÜMOSAN, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 19’uncu kez kapılarını açan Adana Tarım Fuarı’nda yerini aldı. Geçen yıl 114 firmanın katıldığı ve 36 ülkeden 141 bin 590 ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon, tarım sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'teki traktör bayileri ile bölge yedek parça bayisinin katılım sağladığı TÜMOSAN, A Salonu açık alanındaki 701 numaralı standında ürünlerini sergiliyor. Şirket, 48-125 beygir gücü aralığındaki bahçe ve tarla traktörlerini kabinli ve gölgelikli seçenekleriyle ziyaretçilerin incelemesine sunuyor.

ÜRÜN GAMINA İKİ YENİ TRAKTÖR EKLENİYOR

Fuarın öne çıkan yenilikleri arasında 52.80L ve 82.120LEGA modelleri bulunuyor. 52L serisinin yeni üyesi 52.80L, Stage V emisyon standartlarına uygun 75 beygir gücündeki TÜMOSAN motoru ve 12 ileri-12 geri transmisyonuyla dikkati çekiyor. 82LEGA serisi ise 81EVO ile yenilenen tasarım anlayışını bahçe traktörlerine taşıyor. TÜMOSAN tarafından geliştirilen motor ve transmisyonla donatılan seri, 85, 95, 105 ve 115 beygir gücü seçenekleriyle sunuluyor. 16 ileri-16 geri vites yapısına sahip seriyi fuarda 115 beygir gücündeki 82.120LEGA temsil ediyor. Her iki yeni modelin 2027 yılında müşterilerle buluşturulması planlanıyor. Fuarda ayrıca Konya Tarım Fuarı'nda tanıtılan 81EVO serisi ile temmuz ayında satışa sunulan 90RETRO serisinin standart ve Limited Edition versiyonları da sergileniyor.

ÇİFTÇİLERİN İHTİYACINA UYGUN TASARIM

  • TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, kuruluşlarının 50’nci yılında tanıttıkları yeni modellerin çiftçilerin ihtiyaçlarına odaklanan ürün geliştirme anlayışını yansıttığını belirtti. Kendi motorunu ve transmisyonunu üretme kabiliyetinin şirketin önemli avantajlarından biri olduğunu vurgulayan Tosun, güvenilir, güçlü ve konforlu traktörler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.
Halim Tosun
Halim Tosun

SATIŞLAR GELECEK YIL BAŞLIYOR

  • TÜMOSAN'ın Adana Tarım Fuarı'nda sergilediği modeller yoğun ilgiyle karşılandı. Merakla beklenen yeni 52.80L ve 82LEGA serisinin 2027 yılında müşterilerle buluşturulması planlanıyor. Konya Tarım Fuarı'nda tanıtılan 81EVO serisinin bayi sevkiyatları ve satışlarının da 2027 yılının başında başlaması hedefleniyor. Temmuz ayında satışa sunulan 90RETRO serisi ise standart ve Limited Edition versiyonlarıyla fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. TÜMOSAN, traktörlerinin yanı sıra motor, jeneratör ve forklift ürünlerini de fuarda sergiliyor. Albayrak Finans ekibi ise ziyaretçilere finansman seçenekleri hakkında bilgi veriyor.

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Başlıklar :TÜMOSANekonomifuartarım
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