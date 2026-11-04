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170-180 çiçekten sadece 1 gram çıkıyor: Köylülerin gelir kapısı oldu! 50 kiloyla başladı, 500 kiloya ulaştı

170-180 çiçekten sadece 1 gram çıkıyor: Köylülerin gelir kapısı oldu! 50 kiloyla başladı, 500 kiloya ulaştı

15:58, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:40, 04/11/2026, Çarşamba
IHA
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170-180 çiçekten sadece 1 gram çıkıyor: Köylülerin gelir kapısı oldu! 50 kiloyla başladı, 500 kiloya ulaştı

Adana’nın Feke ilçesinde hemşire olarak görev yapan Muhammed Ataş, yoğun iş temposunun stresini köyünde safran üretimi yaparak atıyor. 50 kilogram safran soğanıyla başladığı üretimde 3 yılda 500 kilogram soğana ulaşan Ataş, safran üretimini büyütürken köyde yaşayan kadınların da safrandan çay, sirke ve farklı ürünler hazırlayıp satmalarına katkı sağlıyor.

Feke Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Muhammed Ataş, haberlerde gördüğü safrana ilgi duymaya başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca bitkiyi araştıran Ataş, kendi köyünde üretim yapmaya karar verdi. Safranbolu’dan temin ettiği 50 kilogram safran soğanını toprakla buluşturan Ataş, soğanları çoğaltarak 3 yıl içerisinde 500 kilograma ulaştı.


Sağlık sektörünün yoğun ve stresli çalışma temposundan arta kalan zamanlarını yaylada geçiren Ataş, yaklaşık 3 dönümlük arazisinin 1 dönümünde safran yetiştiriyor. İş yoğunluğu nedeniyle arazisinin tamamında üretim yapamadığını belirten Ataş, safran üretimiyle doğada vakit geçirerek iş stresini attığını söyledi.

Feke Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Muhammed Ataş, haberlerde gördüğü safrana ilgi duymaya başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca bitkiyi araştıran Ataş, kendi köyünde üretim yapmaya karar verdi. Safranbolu’dan temin ettiği 50 kilogram safran soğanını toprakla buluşturan Ataş, soğanları çoğaltarak 3 yıl içerisinde 500 kilograma ulaştı.Sağlık sektörünün yoğun ve stresli çalışma temposundan arta kalan zamanlarını yaylada geçiren Ataş, yaklaşık 3 dönümlük arazisinin 1 dönümünde safran yetiştiriyor. İş yoğunluğu nedeniyle arazisinin tamamında üretim yapamadığını belirten Ataş, safran üretimiyle doğada vakit geçirerek iş stresini attığını söyledi.

50 kilogramla başladı, 500 kilograma ulaştı


Safran üretiminin zahmetli olduğunu ve bitkinin değerinin de bu üretim sürecinden kaynaklandığını anlatan Muhammed Ataş, "Safranı yaklaşık 3 yıl araştırdıktan sonra ektim. İlk başta az bir alan ekmiştim, zamanla çoğaldı. 50 kilogram soğan ektim. 3 yıl sonra 500 kilogram soğan elde ettim. Sonra onları yeniden ektim. Şu anda yaklaşık 1 dönüm alan ekili. Tarlanın toplamı 3 dönüm ama tek başıma tamamının bakımını yapamadığım için bu kadar ekebildim" dedi.

50 kilogramla başladı, 500 kilograma ulaştıSafran üretiminin zahmetli olduğunu ve bitkinin değerinin de bu üretim sürecinden kaynaklandığını anlatan Muhammed Ataş, "Safranı yaklaşık 3 yıl araştırdıktan sonra ektim. İlk başta az bir alan ekmiştim, zamanla çoğaldı. 50 kilogram soğan ektim. 3 yıl sonra 500 kilogram soğan elde ettim. Sonra onları yeniden ektim. Şu anda yaklaşık 1 dönüm alan ekili. Tarlanın toplamı 3 dönüm ama tek başıma tamamının bakımını yapamadığım için bu kadar ekebildim" dedi.

"Değeri üretiminin zahmetli olmasından kaynaklanıyor"


Safranın üretimindeki zahmete dikkat çeken Ataş, "Değeri üretiminin zahmetli olmasından kaynaklanıyor. İnsanlık tarihi kadar eski ve her zaman değerli olmuş bir bitki. Safran ekmeyi düşünüp araştıran her 100 kişiden yaklaşık 90-95’i zahmetinden dolayı vazgeçiyor. Safranın içindeki 140’ın üzerinde farklı bileşenin en önemlileri uçucu yağlar. Hasadı doğru yapılmazsa bunlar buhar olup uçabiliyor. Fiyatı ben 800-900 TL arasında satıyorum. O yüzden kaliteli safran için hasadını doğru yapıp uçucu yağları kurumuş ürünün içinde tutmak gerekiyor" diye konuştu.

"Değeri üretiminin zahmetli olmasından kaynaklanıyor"Safranın üretimindeki zahmete dikkat çeken Ataş, "Değeri üretiminin zahmetli olmasından kaynaklanıyor. İnsanlık tarihi kadar eski ve her zaman değerli olmuş bir bitki. Safran ekmeyi düşünüp araştıran her 100 kişiden yaklaşık 90-95’i zahmetinden dolayı vazgeçiyor. Safranın içindeki 140’ın üzerinde farklı bileşenin en önemlileri uçucu yağlar. Hasadı doğru yapılmazsa bunlar buhar olup uçabiliyor. Fiyatı ben 800-900 TL arasında satıyorum. O yüzden kaliteli safran için hasadını doğru yapıp uçucu yağları kurumuş ürünün içinde tutmak gerekiyor" diye konuştu.

170-180 çiçekten 1 gram safran elde ediliyor


Safranın kullanım alanları ve üretim miktarı hakkında bilgi veren Ataş, "170-180 çiçekten ortalama 1 gram safran çıkıyor. Bununla bir bardak çay yapılabiliyor. Biraz daha yoğun yaptığımızda bile 1 gram safrandan minimum 60-70 bardak çay çıkabiliyor. Ürünlerime güveniyorum. İstanbul’da bir müşterim vardı. Safranımın Safranbolu’daki safran kadar hoşuna gittiğini ve ürünlerimin kaliteli olduğunu söyledi. Genellikle çay veya yemeklerde kullanmak için alıyorlar. Ben de kilogram fiyatı için 900 ile 1000 lira arasında bir rakam düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Ataş, sağlık sektörünün oldukça yoğun ve yorucu bir sektör olduğunun altını çizerek, "Burada doğayla iç içe vakit geçiriyorum. Doğanın bize sunduğu bitkilerden üretim yapıyorum" dedi.

170-180 çiçekten 1 gram safran elde ediliyorSafranın kullanım alanları ve üretim miktarı hakkında bilgi veren Ataş, "170-180 çiçekten ortalama 1 gram safran çıkıyor. Bununla bir bardak çay yapılabiliyor. Biraz daha yoğun yaptığımızda bile 1 gram safrandan minimum 60-70 bardak çay çıkabiliyor. Ürünlerime güveniyorum. İstanbul’da bir müşterim vardı. Safranımın Safranbolu’daki safran kadar hoşuna gittiğini ve ürünlerimin kaliteli olduğunu söyledi. Genellikle çay veya yemeklerde kullanmak için alıyorlar. Ben de kilogram fiyatı için 900 ile 1000 lira arasında bir rakam düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ataş, sağlık sektörünün oldukça yoğun ve yorucu bir sektör olduğunun altını çizerek, "Burada doğayla iç içe vakit geçiriyorum. Doğanın bize sunduğu bitkilerden üretim yapıyorum" dedi.

Safran köy kadınlarına da gelir kapısı oldu


Ataş’ın başlattığı üretim, Feke’de köyde yaşayan kadınlara örnek olurken kadınlar safranı çay, sirke ve farklı ürünlere dönüştürüp ekonomik değeri yüksek ürünler elde ederek ev ekonomilerine katkı sunuyor.


Köyde safran üretiminin kadınlar için bir avantaj olduğunu aktaran Hatice Köse, "3-4 yıldır Muhammed beyden safran alıyorum. Kalitesinden çok memnunum. Türkiye’de sanırım safran sirkesi üreten yok. Ben de safran sirkesi üretiyorum. Güvenilir yerden almak benim için önemli. Safran sirkesinin de maddi değeri yüksek. 3 yıl önce araştırdığımda litresinin 20 bin lira olduğunu görmüştüm. Sirke yapıyorum, kremlerde de kullanıyorum. Adana’da safranı çok bilen yok. Muhammed bey bir ilki başarmış. Buradaki kadınlara da örnek oldu. Ben de bunlarla evime katkıda bulunuyorum" diye konuştu.


Safran köy kadınlarına da gelir kapısı olduAtaş’ın başlattığı üretim, Feke’de köyde yaşayan kadınlara örnek olurken kadınlar safranı çay, sirke ve farklı ürünlere dönüştürüp ekonomik değeri yüksek ürünler elde ederek ev ekonomilerine katkı sunuyor.Köyde safran üretiminin kadınlar için bir avantaj olduğunu aktaran Hatice Köse, "3-4 yıldır Muhammed beyden safran alıyorum. Kalitesinden çok memnunum. Türkiye’de sanırım safran sirkesi üreten yok. Ben de safran sirkesi üretiyorum. Güvenilir yerden almak benim için önemli. Safran sirkesinin de maddi değeri yüksek. 3 yıl önce araştırdığımda litresinin 20 bin lira olduğunu görmüştüm. Sirke yapıyorum, kremlerde de kullanıyorum. Adana’da safranı çok bilen yok. Muhammed bey bir ilki başarmış. Buradaki kadınlara da örnek oldu. Ben de bunlarla evime katkıda bulunuyorum" diye konuştu.
Başlıklar :Muhammed AtaşAdanaFeke
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