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Tehdit paylaşımı yapan sanıklar hakim karşısına çıkacak: 4 yıl hapis istemi

Tehdit paylaşımı yapan sanıklar hakim karşısına çıkacak: 4 yıl hapis istemi

13:12, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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Tehdit paylaşımı yapan sanıklar hakim karşısına çıkacak: 4 yıl hapis istemi
Okul saldırılarının ardından tehdit içerikli paylaşım yapan sanıklara 4 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrasında yapılan paylaşımların sıradan küfür veya soyut bir tartışma olarak değil, yeni saldırılar yapılabileceği yönünde aleni tehdit ve korkutma mesajları olarak algılanmaya elverişli olduğu kaydedildi. İddianamede, 11'i tutuklu 13 sanığın söz konusu paylaşımlar nedeniyle 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 11'i tutuklu 13 sanık hakkında 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Nisan'da Şanlıurfa'da, ertesi gün de Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları sonrasında çeşitli platformlar üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan 11'i tutuklu 13 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, iki ildeki okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarına yönelik yeni saldırı yapılacağına ilişkin kamuoyunda yoğun endişe ve tedirginliğin bulunduğu bir dönemde, Telegram platformunda 4 farklı grupta okul saldırılarına, öldürme eylemlerine ve yeni saldırı ihtimallerine ilişkin paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

Paylaşımları yapanlar tek tek yakalandı

Paylaşımların içeriği ve yapıldığı zaman birlikte değerlendirildiğinde, ifadelerin sıradan küfür veya soyut bir tartışma olarak değil, gerçekleşmiş okul saldırılarının ardından yeni saldırıların yapılabileceği yönünde aleni tehdit ve korkutma mesajları olarak algılanmaya elverişli olduğu kaydedilen iddianamede, gruplardaki paylaşımları yapanların İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliğince tespit edilerek yakalandıkları belirtildi.

Sanıkların emniyette alınan ifadelerine yer verilen iddianamede, sanık Eren Evren'in söz konusu grubu kurduğunu ifadesinde kabul ettiği aktarıldı.

Evren, soruşturmadaki paylaşımların yapılmış olduğu söz konusu grubu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yapılan saldırılardan sonra bu oluşum popüler olduğu için kurduğunu anlatarak, bu ismi kullanarak çok sayıda takipçi bulundurabileceği bir Telegram grubuna sahip olmak istediğini öne sürdü.

Daha sonra grubun ismini değiştirip farklı bir isimle birlikte gruba dahil olan takipçilerle bunu reklam ve para kazanmak için kullanmayı amaçladığını aktaran Evren, adı geçen oluşumla hiçbir bağının bulunmadığını iddia etti.

Evren, paylaşımların içerik üreticisinin kendisi olmadığını öne sürerek, bu paylaşımları yine aynı isimle açılmış, içerisinde 15-20 bin kişi bulunan kendisine ait olmayan, dahil olduğu farklı bir gruptan alıntı yaptığını savundu.

Mesajların suç içerikli mesajlar olduğunu bilmediğini, hesabını aktif ederken alkollü olduğunu, mesajları diğer gruptan takipçi sayısını artırabilmek için kopyalayıp yapıştırdığını iddia eden Evren, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, olayın ciddiyetini gözaltına alındıktan sonra anladığını ve pişman olduğunu kaydetti.

"Kavga ortamı oluşturmak için paylaşım yaptım" savunması

Sanıklardan Emre Topci de ifadesinde, 2025'te liseden mezun olduğunu, herhangi bir iş yapmadığını, adli sicil kaydının olmadığını, ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti.

Telegram uygulamasındaki hesabın kendisine ait olduğunu, yaklaşık 1 sene önce hesabı oluşturduğunu anlatan Topci, paylaşımı gruptaki insanları sinirlendirip kavga ortamı oluşturarak eğlenmek amacıyla yaptığını, amacının sadece kara mizah ve eğlenmek olduğunu öne sürdü.

Sanık Taha Yaprak ise ifadesinde, üniversite eğitimine maddi sebeplerle ara verdiğini ve geri dönmek için maddi birikim amacıyla zaman zaman elektrik tamiratı ve tadilat işlerine gittiğini belirterek, elektronik ve yazılım programlama tarzı konuları pek bilmediğini, silahlara, her türlü öldürücü alete ve bilgisayar oyunlarına hiç merakının olmadığını iddia etti.

İddianamede, Eren Evren, Taha Yaprak, Berkay Bayramoğlu, Ümit Nadul, Zeki Cihan Duran, Emre Topci, Düzgün Ali Edeş, Fatih Alabay, Hanifi Yılmaz, Kadircan Yıldız, Seyfullah Bakan, Veli Fırat ve Özgür Doğan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul asliye ceza mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.


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Başlıklar :hapis istemiKahramanmaraşokul saldırılarısanıkŞanlıurfatehdit içerikli paylaşım
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