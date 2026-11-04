AVCI yasa dışı bahisçileri Telegram’da avladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün geliştirdiği yapay zekâ destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi AVCI, uçtan uca şifreli iletişim uygulamalarının kapalı grup ve kanallarına sızarak suç örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul polisi, siber uzayda görünmez olduğunu zanneden organize suç örgütlerini takibe aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya platformu Telegram’da yasa dışı bahis ve kumar faaliyeti yürütülen çok sayıda grup tespit edildi.

39 İLDE BASKIN 151 GÖZALTI

Kapalı Telegram gruplarına sızan AVCI ile gerçekleştirilen teknik incelemeler doğrultusunda, yasa dışı bahis reklamı yaparak bu sitelere yönlendiren şüphelilerin tespiti ve sistemdeki rolleri belirlendi. MASAK raporu ve şüphelilerin finansal işlemlerine yönelik analiz çalışmaları sonucu, yüksek finansal işlem hacmi tespit edildi. Kimliği belirlenen 194 şüphelinin yakalanması için dün sabah 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda, 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAPALI HÜCRELERE SIZIYOR

AVCI, faaliyetlerini özel davetle girilebilen gizli gruplara taşıyan suç örgütlerinin güvendiği sanal duvarları yıktı. Adeta kapalı birer hücre gibi işleyen grup ve kanallara sızarak analiz yapan AVCI, suç örgütlerinin kullandığı şifreli iletişim ağlarında milyonlarca mesajı, sesli notu, fotoğrafı ve lokasyon bilgisini tek tek tarıyor. Sistem gruplardaki veri akışını anlık olarak kopyalayıp sunucularında depoladığı için silinen, yok edildiği sanılan binlerce mesaj, video ve fotoğraf saniyeler içinde geri getirilerek dijital delil dosyasına ekleniyor.

Teknoloji

Suçla mücadelede emniyetin dijital gücü: "AVCI"