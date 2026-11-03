Eyüpsultan’da iş yerlerini su bastı: '700 bin lira masrafım var' diyen esnaf felaketin asıl sebebini açıkladı

‘YÜKLENİCİ FİRMANIN HATASINDAN DOLAYI BU ÇİLEYİ YAŞADIK’





İş yerindeki bazı ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini belirten işletme sahibi Aytaç Uzunlar, “Akşam çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin asıl sebebi şiddetli sağanak değil, yolumuzdaki tramvay inşaatından dolayı. Yüklenici firmanın hatasından dolayı lağım suyunun alttan patlaması sonucu bu çileyi yaşadık. Perişan olduk. Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bilmiyoruz. Raporlar tutuldu ama elimizden ne geliyorsa hakkımızı aramaya çalışacağız. Bu kazı başladığından beri ikinci oluyor. 5 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim tamamen kazı çalışmasından dolayı böyle oldu. Günlerce temizlemeyle bitmez. Tahmini 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var. İçeride buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat hepsi atılacak” dedi.