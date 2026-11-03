Fon soruşturmasında 6 kişi için gözaltı kararı verildi

İstanbul'da bozuk yollar sürücüleri zorluyor, araçlara zarar veriyor: Bir otomobilde 191 bin 550 liralık hasar oluştu

İstanbul'un birçok ilçesinde inşaat çalışmaları, yağışlar ve asfaltın zamanla tahrip olması sonucu yollarda oluşan çukurlar ve bozulmalar, sürücülere trafikte zor anlar yaşatırken araçlarda hasara neden oluyor.