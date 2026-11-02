Sefaköy'de metrobüste yangın söndürüldü

Engelli değil füze rampası

Yeni binalarda kanunen zorunlu olan engelli rampaları, çoğu zaman iskân için göstermelik yapılıyor. 90 santimetre genişliğinde ve yüzde 5 ila 8 eğimli olması gereken rampalar, bazı binalarda 70-80 derece diklikte. Tekerlekli sandalye ile inip çıkmanın imkânsız olduğu rampaların denetimden nasıl geçtiği merak ediliyor.