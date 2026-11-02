İstanbul'da metrobüs çilesi: Altunizade'de yine uzun kuyruklar oluştu

ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu ulaşımda yaşanan yoğunluk, Altunizade metrobüs durağında kaydedilen görüntülerle bir kez daha gündeme geldi. Pazartesi sabahı işe ve okula gitmek isteyen yüzlerce vatandaş, metrobüse binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Durakta yolcuların kalabalık nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü.

VATANDAŞLAR DAKİKALARCA METROBÜS BEKLEDİ

Görüntüleri paylaşan vatandaş, bazı yolcuların yaklaşık 20 dakika metrobüs beklediğini, taksiye yönelenlerin de araç bulmakta zorlandığını belirtti. Yoğunluk nedeniyle internet bağlantısının dahi güçlükle sağlandığını aktaran vatandaş, yaşananların her pazartesi tekrarlandığını savunarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi. Vatandaş, metrobüs filosunun güçlendirilmesi, araçların bakımının zamanında yapılması ve seferlerin yoğunluğa göre planlanması gerektiğini ifade etti. İstanbul'da işe ve okula yetişmeye çalışan yolcuların yaşadığı mağduriyete dikkat çeken paylaşımda, yetkililere pazartesi sabahı Altunizade durağındaki yoğunluğu yerinde görme çağrısı yapıldı.