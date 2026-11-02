Beşiktaş’ta fren yerine gaza basan alkollü sürücünün aracıyla bahçeye düştüğü anlar kamerada

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 19.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tülin K. yönetimindeki 34 KMH 447 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada önce yol kenarındaki direğe çarptı. Panikle fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki binanın bahçesine düştü.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar bahçeye koşarak sürücünün yardımına gitti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Tülin K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

'PANİKLEYİNCE FREN YERİNE GAZA BASTI'

Kazayı gören Selahattin Demirtaş, "Ben hastane önünde oturuyordum. Bayan alttan geldi. Önce çöp konteynırına şuraya vurdu. Kadın panikledi, tamponu falan da orada zaten kırık. Kadın panikleyince geri geri geldi, frene yerine kaza bastı. Ben oraya koşana kadar takla attı. Ondan sonra birkaç tane vatandaşla geldik beraber. Arabanın üç kapısını açtık. Bayan iyice sıkışmıştı. Koltuğu falan oynattık. Bayan kendisi çıktı. Yok iyiydi gayet iyiydi. Araba bayağı hasarlı. Hasar vardı. Bayağı hasar var ya" dedi.

EHLİYETİNE EL KONULUP PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Tülin K.’ya 'Alkollü olarak araç kullanmak' maddesinden 25 bin lira para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' maddesinden hakkında adli işlem başlatılan Tülin K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yol kenarındaki direğe çarptığı, sürücünün panikle fren yerine gaza basmasının ardından aracın geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki bahçeye düştüğü anlar görülüyor. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların bahçeye koşarak sürücünün yardımına koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.