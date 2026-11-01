Üniversitelilerden lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara umut etkinliği

Samsunlu kuzenlerin hobisi meslekleri oldu: Türkiye'nin saklı hazinelerini bulup ekonomiye değer katıyorlar

Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan Sedat ve Sunay Kocagülle kuzenler, yıllar önce hobi olarak başladıkları doğal taş tutkusunu mesleğe dönüştürdü. Türkiye’nin dört bir yanını gezerek dağlardan ve sahil şeritlerinden topladıkları değerli taşları atölyelerinde işleyen ikili; yüzük, kolye ve süs eşyaları üreterek hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine değer katıyor.