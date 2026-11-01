17:54, 01/11/2026, Pazar
Üniversitelilerden lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara umut etkinliği
Bolu’da gönüllü üniversite öğrencileri, lösemi ve kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar için hazırlanan eğlenceli aktiviteler renkli görüntüler oluşturdu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Fayda Topluluğu üyesi öğrenciler, İzzet Baysal Caddesi Hükümet Meydanı’nda stant kurarak vatandaşlara broşür dağıttı ve vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında standı aileleriyle ziyaret eden çocuklarla yakından ilgilenen gönüllüler, çocukların ellerini boyadı ve yüzlerine çeşitli figürler çizdi.
Bolu LÖSEV Fayda Topluluğu Başkanı Melike Onay, lösemi ve kanser konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve dayanışmanın önemini hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi. Onay, çocuklarla ve gönüllülerle bir arada olmayı amaçlayan etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Farkındalık umutla, umut dayanışmayla büyür.” dedi. Etkinlik, vatandaşların bilgilendirilmesi ve çocuklara yönelik aktivitelerin ardından sona erdi.