Samsunlu kuzenlerin hobisi meslekleri oldu: Türkiye'nin saklı hazinelerini bulup ekonomiye değer katıyorlar
Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan Sedat ve Sunay Kocagülle kuzenler, yıllar önce hobi olarak başladıkları doğal taş tutkusunu mesleğe dönüştürdü. Türkiye’nin dört bir yanını gezerek dağlardan ve sahil şeritlerinden topladıkları değerli taşları atölyelerinde işleyen ikili; yüzük, kolye ve süs eşyaları üreterek hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine değer katıyor.
Türkiye’nin zengin yer altı kaynakları ve doğal güzellikleri, işini tutkuyla yapan zanaatkârlar sayesinde ekonomik değere dönüşmeye devam ediyor. Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Sedat Kocagülle ve 47 yaşındaki amcasının oğlu Sunay Kocagülle, yıllar önce hobi amaçlı çıktıkları yolda Türkiye’nin doğal taş avcıları haline geldi.
Ülkenin dört bir yanındaki dağları, ovaları ve sahil şeritlerini karış karış gezen kuzenler, son olarak Ordu’nun Ünye ilçesinde incelemelerde bulundu. Karadeniz sahilinin sunduğu zenginlikten faydalanan ikili, bölgede buldukları okyanus kalsedon taşını özenle toplayarak atölyelerine taşıdı. Bu özel taşların işlenerek göz alıcı yüzüklere ve kolyelere dönüştürüldüğünü belirten kuzenler, bölgenin taş çeşitliliği bakımından oldukça şanslı olduğunu vurguladı.
"YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TAŞLARDAN DAHA ÇOK ZENGİNİZ"
Yaklaşık 15 yıldır değerli taş sektöründe faaliyet yürüten Sedat Kocagülle, Türkiye’nin bu alandaki potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:
HOBİDEN PROFESYONELLİĞE
Kuzenlerin Samsun’da kurdukları atölyede ürettikleri estetik takılar hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük ilgi görürken, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinin doğru ellerde nasıl birer sanat eserine dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.