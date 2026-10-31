Samsunlu kuzenlerin hobisi meslekleri oldu: Türkiye'nin saklı hazinelerini bulup ekonomiye değer katıyorlar

Türkiye’nin zengin yer altı kaynakları ve doğal güzellikleri, işini tutkuyla yapan zanaatkârlar sayesinde ekonomik değere dönüşmeye devam ediyor. Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Sedat Kocagülle ve 47 yaşındaki amcasının oğlu Sunay Kocagülle, yıllar önce hobi amaçlı çıktıkları yolda Türkiye’nin doğal taş avcıları haline geldi.

Ülkenin dört bir yanındaki dağları, ovaları ve sahil şeritlerini karış karış gezen kuzenler, son olarak Ordu’nun Ünye ilçesinde incelemelerde bulundu. Karadeniz sahilinin sunduğu zenginlikten faydalanan ikili, bölgede buldukları okyanus kalsedon taşını özenle toplayarak atölyelerine taşıdı. Bu özel taşların işlenerek göz alıcı yüzüklere ve kolyelere dönüştürüldüğünü belirten kuzenler, bölgenin taş çeşitliliği bakımından oldukça şanslı olduğunu vurguladı.

"YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TAŞLARDAN DAHA ÇOK ZENGİNİZ"

Yaklaşık 15 yıldır değerli taş sektöründe faaliyet yürüten Sedat Kocagülle, Türkiye’nin bu alandaki potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin süs taşlarını bulundukları bölgelerde araştırıyor ve doğrudan kaynağından çıkararak ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Bu işi ailece yapıyoruz. Karadeniz sahilinin en güzel bölgelerinden birindeyiz. Bölge, taş çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Yurt dışından getirilen taşlardan çok daha güzelleri ülkemizde bulunuyor. Bir taşın bulunmasından işlenerek takıya dönüştürülmesine kadar geçen süreci gördüğümüzde, ülkemizin doğal zenginliklerini daha iyi anlıyoruz."

HOBİDEN PROFESYONELLİĞE

Kuzeni Sedat Kocagülle’nin yönlendirmesiyle bu sektöre adım atan 47 yaşındaki Sunay Kocagülle ise zaman içinde zanaata olan tutkusunun katlanarak arttığını ifade etti. Yaklaşık 3-4 yıldır profesyonel olarak bu işi yaptığını belirten Sunay Kocagülle, "Bu işe hobi olarak başladım. Zamanla çok sevdik. Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçeleri, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçeleri, Eskişehir ve Malatya başta olmak üzere birçok yerde taş aradık. Taş seçerken özellikle şeffaflığına, görünümüne ve ışığı geçirip geçirmediğine dikkat ediyoruz" diyerek sürecin inceliklerini aktardı.

Kuzenlerin Samsun’da kurdukları atölyede ürettikleri estetik takılar hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük ilgi görürken, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinin doğru ellerde nasıl birer sanat eserine dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.