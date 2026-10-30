Sivas’ta Kürdi makamıyla okunan ezan mest etti: Vatandaşlar dinlemek için balkonlara koştu

Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven’in, ezanı Kürdi makamında eşsiz bir ses tonuyla okuması kentte büyük yankı uyandırdı. Okunan ezanın tınısı ve derinliği, çevredeki vatandaşları adeta mest etti.

BALKONA ÇIKIP DİNLEDİLER

Müezzin Hafız Mahmud Güven’in seslendirdiği Kürdi makamındaki ezanı evlerinde duyan vatandaşlar duyarsız kalmadı. Birçok vatandaş, bu eşsiz maneviyatı yakından hissedebilmek ve dinlemek için evlerinin balkonlarına çıktı. O anları evinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaşın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen içerikler arasına girdi.

Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven

FARKLI MAKAMLARDAKİ İCRALARIYLA BİLİNİYOR

Daha önce de güzel sesi ve maharetli okuyuşlarıyla tanınan Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven, farklı makamlarda seslendirdiği ezanlarla biliniyor. Vatandaşların gönlüne dokunan ve sosyal medyada binlerce olumlu yorum alan bu özel icra, hem Sivas'ta hem de dijital mecralarda takdir topladı.

KÜRDİ MAKAMI NEDİR?

Hafız Mahmud Güven’in icrasıyla yeniden gündeme gelen ve dinleyenleri derinden etkileyen Kürdi makamı, Türk musikisinin en köklü ve duygu yüklü makamlarından biridir. Kürdi makamının öne çıkan özellikleri şu şekildedir: