Sivas’ta Kürdi makamıyla okunan ezan mest etti: Vatandaşlar dinlemek için balkonlara koştu
Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven’in Kürdi makamında okuduğu ezan, dinleyen Sivaslı vatandaşları adeta mest etti. Ezanın eşsiz sesini duyan mahalle sakinlerinin dinlemek için balkonlara çıktığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntüler büyük ilgi gördü.
Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven’in, ezanı Kürdi makamında eşsiz bir ses tonuyla okuması kentte büyük yankı uyandırdı. Okunan ezanın tınısı ve derinliği, çevredeki vatandaşları adeta mest etti.
BALKONA ÇIKIP DİNLEDİLER
Müezzin Hafız Mahmud Güven’in seslendirdiği Kürdi makamındaki ezanı evlerinde duyan vatandaşlar duyarsız kalmadı. Birçok vatandaş, bu eşsiz maneviyatı yakından hissedebilmek ve dinlemek için evlerinin balkonlarına çıktı. O anları evinin balkonundan cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaşın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen içerikler arasına girdi.
Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven
FARKLI MAKAMLARDAKİ İCRALARIYLA BİLİNİYOR
Daha önce de güzel sesi ve maharetli okuyuşlarıyla tanınan Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven, farklı makamlarda seslendirdiği ezanlarla biliniyor. Vatandaşların gönlüne dokunan ve sosyal medyada binlerce olumlu yorum alan bu özel icra, hem Sivas'ta hem de dijital mecralarda takdir topladı.
KÜRDİ MAKAMI NEDİR?
Hafız Mahmud Güven’in icrasıyla yeniden gündeme gelen ve dinleyenleri derinden etkileyen Kürdi makamı, Türk musikisinin en köklü ve duygu yüklü makamlarından biridir. Kürdi makamının öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Hüzünlü ve duygusal tını:Genellikle insan ruhuna dokunan, hüzün, melankoli, içsel huzur ve derin bir duygu yoğunluğu hissettiren bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle dinleyicide hemen bir sakinleşme ve huşu duygusu uyandırır.
- Müzikal yapısı:Klasik Türk musikisinde yer alan Kürdi dörtlüsünün ya da beşlisinin bir esere veya icraya hâkim olmasıyla şekillenir. Ses aralıkları dinleyicinin kulağına son derece yumuşak ve akıcı gelen bir melodi sunar.
- Dini musikilerde yeri:Ezan, mevlüt, ilahi ve mersiye gibi formlarda kullanıldığında manevi atmosferi en üst seviyeye taşıyan makamlar arasında başı çeker. Müezzinler, sesin tınısındaki bu duygusal derinliği cemaate geçirmek için sıklıkla bu makamı tercih ederler.