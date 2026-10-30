Seyir halindeyken bir anda belirdi: TOGG'un Cumhuriyet Bayramı jesti karşısında şaştı kaldı

Türkiye’nin teknoloji hamlesinin en önemli simgelerinden biri olan yerli ve milli otomobil TOGG, sadece mühendislik başarısıyla değil, kullanıcılarına sunduğu özel dijital deneyimlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Yerli akıllı cihaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sürücülerine unutulmayacak bir kutlama sürprizi hazırladı.

Kuşadası dönüşü seyir halinde olan bir TOGG kullanıcısı, yolculuk esnasında aracın dijital ekranlarında yaşanan değişimi kaydetti. Sürücünün hiç beklemediği bir anda araç içerisindeki tüm geniş ekranlar kendiliğinden Türk bayrağı görseliyle kaplandı ve aracın ses sisteminden İstiklal Marşı çalmaya başladı.

"SİZİN İTHAL ARABALAR BUNU YAPIYOR MU?"

Yaşadığı tatlı şaşkınlığı ve gururu sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, cep telefonuyla kaydettiği o anlara şu notu düşerek duygularını dile getirdi:

"Sizin ithal arabalar bunu yapıyor mu? Kuşadası'ndan dönerken bir anda bütün ekranlar kendi kendine Türk Bayrağı oldu, İstiklâl Marşımız çalmaya başladı. TOGG'un Cumhuriyet Bayramı jesti."

Sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, yerli otomobilin teknolojik altyapısını ve milli hislere hitap eden bu özel jestini gözler önüne serdi. Vatandaşlar paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla yerli gurur TOGG'a ve emeği geçen mühendislere tebrik mesajları yağdırdı.