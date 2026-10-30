Çekmeköy'de akılalmaz kaza kamerada: Motoru araçlara çarptırıp arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kuryelik yapan bir vatandaş, sokak ortasında hiç beklemediği akılalmaz bir olayla karşı karşıya kaldı.

Kurye, motosikletinin aküsü bitince takviye cihazıyla aracını çalıştırmak istedi. Motosikletini takviye cihazıyla çalıştırmayı başaran kurye, cihazı çantasına yerleştirdiği esnada yanında duran ve sokaktan geçmekte olan bir şahıs aniden motosikletin gazına bastı. Şahsın hamlesiyle birlikte çalışır haldeki motosiklet kontrolsüz şekilde öne doğru fırladı.

MOTOSİKLET İKİ ARACA ÇARPTI

Hızla hareket eden kurye motosikleti, sokak üzerinde park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Motosikletin sürücüsü kurye neye uğradığını şaşırırken, bu sorumsuz eyleme imza atan şahıs olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Yaşanan kaza sonrasında hem kurye motosikletinde hem de park halindeki iki araçta maddi hasar meydana geldi. Mağdur olan kurye vatandaş, durduk yere yaşanan bu anlamsız olay nedeniyle büyük zarara uğradığını belirtti. Kamera kayıtlarının ortaya çıkmasıyla sosyal medyada gündem olan görüntülere kullanıcılar tepki yağdırırken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.