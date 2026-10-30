Bursa'da feci kaza: Rüzgar türbini kanadı otobüsün içine girdi

Rüzgar türbini kanadı otobüsün ön camından içeri girdi: 3 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü rüzgar türbini kanadı taşıyan çekiciye arkadan çarptı. İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Çağlayan Kavşağı mevkisinde yaşanan kazada, M.Y. idaresindeki 64 EG 644 plakalı otobüs, F.K. yönetimindeki 34 EYG 476 plakalı çekiciye çarptı. Çarpışmanın ardından çekicide taşınan rüzgar türbini kanadı, otobüsün ön camını kırarak aracın içine girdi. Kaza, otobüste bulunan yolcular arasında paniğe neden oldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada otobüs sürücüsü M.Y. ile yolcular A.K. ve F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi. Otobüsteki diğer yolcuların ise başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüldüğü bildirildi.