Taksim'de akıllara durgunluk veren hareket: Bebek arabasını tramvayın üzerine sürdü

Kastamomu'da trafik polisi yaralı motosiklet sürücüsünü yağmurdan şemsiyeyle korudu

Kastamonu’da sağanak nedeniyle motosikletten düşerek yaralanan sürücünün yardımına koşan trafik polisi, ambulans bekleyen vatandaşı şemsiyeyle yağmurdan korudu. Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Raif Denktaş Caddesi’nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisi, yerde ambulans bekleyen yaralı sürücünün üzerine yağmur yağmaması için şemsiye tuttu. Polisin bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.