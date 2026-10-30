Taksim'de akıllara durgunluk veren hareket: Bebek arabasını tramvayın üzerine sürdü
İstanbul'un Taksim ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bir kadın, bebek arabasını hareket halindeki tramvayın önüne sürdü. Kadını son anda fark eden tramvay makinisti acil fren yaparak olası bir facianın önüne geçti. Kadın ve bebeğin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtilirken korkutan anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Taksim'de bebek arabasıyla tramvayın önüne çıktı
İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kadının bebek arabasını hareket halindeki tramvayın önüne doğru sürdüğü görüldü. Tramvay makinistinin kadını son anda fark etmesi üzerine acil fren yapıldı. Zamanında yapılan müdahale sayesinde kadın ve bebeği tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Faciayı makinistin dikkati önledi
Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Paylaşımda kadının tramvayın hareket ettiğini fark etmeden bebek arabasıyla raylara doğru ilerlediği belirtildi. X hesabından görüntüleri paylaşan Boşuna Tıklama, kadının davranışına tepki göstererek, "İyi misin? Aklın yerinde mi?" ifadelerini kullandı.