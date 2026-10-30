Esenler'de parkta tepki çeken görüntüler: Çardağın çatısına çıkıp kaplamaları tek tek söktüler

Çardağın üzerine çıkıp çatıyı tahrip ettiler

Olay, Esenler'de vatandaşların ve çocukların dinlenmek için kullandığı bir parkta meydana geldi. Parktaki kamelyanın üzerine çıkan çocuk yaştaki şahıslar, hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan çatıda yürüyerek koruyucu kaplamaları sökmeye başladı. Kopardıkları kaplama parçalarını ve ahşap kısımları etrafa ve yere fırlatan şahıslar çardağa ciddi hasar verirken, çevredeki vatandaşlar kamu malına karşı sergilenen bu vurdumduymazlığa tepki gösterdi.