17:03, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 17:35, 30/10/2026, Cuma
Esenler'de parkta tepki çeken görüntüler: Çardağın çatısına çıkıp kaplamaları tek tek söktüler
İstanbul Esenler’de bir parkta kaydedilen ve kamu malına verilen zararı gözler önüne seren görüntüler sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Çocuk yaştaki 3-4 kişilik bir grubun, dinlenme alanındaki çardağın üzerine tırmanarak çatı kaplamalarını parçalayıp yere attığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çardağın üzerine çıkıp çatıyı tahrip ettiler
Olay, Esenler'de vatandaşların ve çocukların dinlenmek için kullandığı bir parkta meydana geldi. Parktaki kamelyanın üzerine çıkan çocuk yaştaki şahıslar, hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan çatıda yürüyerek koruyucu kaplamaları sökmeye başladı. Kopardıkları kaplama parçalarını ve ahşap kısımları etrafa ve yere fırlatan şahıslar çardağa ciddi hasar verirken, çevredeki vatandaşlar kamu malına karşı sergilenen bu vurdumduymazlığa tepki gösterdi.