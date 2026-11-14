Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden firari faili yakalandı

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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın firari faillerinden biri yakalandı

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te şehit edilmesi olayının firari şüphelilerinden biri, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı. Firari İ.Y., Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.

Yardım ve yataklık eden 2 kişi de yakalandı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütüldü. Muş ve Bitlis il emniyet müdürlüklerinin de katıldığı müşterek çalışmada, firari şüpheliye yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi de Tatvan'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığından operasyon ekiplerine tebrik

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonun şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi olayının firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda görev alan jandarma ve emniyet birimleri ile çalışmalara katkı sunan personel tebrik edildi.