Bu kahvehanede çayın fiyatı üsluba göre değişiyor: Bedava çay için 9 şart var

"Müşteri kabalık ederse bizim hizmetimiz de ona göre olur"

Yaklaşık 18 yıldır kahvecilik yaptığını söyleyen Baki Macit, "Üsluba göre çay satış fikrimiz şöyle gelişti. Bizim normalde işimiz dışarıdan çok küçük gözükebilir ama çok emek isteyen bir iştir. Onun için biz de bu işe karşı biraz saygılı olmalarını istedik. Normalde çayımızın fiyatı 15 lira. Eğer müşteri uymaz, kabalık ederse bizim hizmetimiz de ona göre olur. Onun için 45 lira alırız. Vallahi dışarıdan gelenler için çok ilgi çekiyor. Bu ilgi de bizi memnun ediyor" dedi.