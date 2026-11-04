İzmir bombasına Dadaşlar diyarından rakip çıktı: İşte bu da 'Erzurum bombası'
İzmir'in akışkan çikolatalı meşhur tatlısı İzmir bombasına Erzurum'dan doğal bir alternatif geldi. Baklava ustası Selami Atiş, kentin coğrafi işaretli Karnavas dut pekmezi ve yerli cevizi çıtır hamurla buluşturarak "Erzurum bombası" adı verilen yöresel bir lezzet üretti.
Erzurum gastronomi kültürüne yenilikçi bir dokunuş yapıldı.
Çıtır kurabiye hamurunun içerisine endüstriyel çikolata yerine yöresel ürünlerin konulmasıyla hazırlanan "Erzurum bombası", soğuk kış günleri öncesinde doğal bir enerji deposu olarak öne çıkıyor.
ÇİKOLATA YERİNE COĞRAFİ İŞARETLİ DUT PEKMEZİ
İzmir bombasının ince hamur konseptinden ilham alınarak geliştirilen tatlıda, yapay tatlandırıcılar ve hazır çikolata kreması tamamen devre dışı bırakıldı. Çıtır hamur toplarının içerisi Erzurum'un tescilli Karnavas dut pekmezi ve kaliteli yerli ceviz içi harmanlanarak dolduruldu.
SOĞUK KIŞ GÜNLERİ İÇİN DOĞAL ENERJİ DEPOSU
Tatlının mucidi baklava ustası Selami Atiş, Erzurum'un kış şartlarını göz önüne alarak bu konsepti geliştirdiklerini ifade etti. Fırından sıcak çıkan ve akışkan pekmez dolgusuyla servis edilen lezzetin, yüksek besin değeri sayesinde kış aylarında vücut direncini artırıcı bir "şifa kaynağı" olması amaçlanıyor.
MÜŞTERİLERDEN TAM NOT ALDI
Yeni tatlı kısa sürede kenti ziyaret edenlerin ilgi odağı haline geldi.