150 yıllık hasret bitiyor: 35 köyün kaderini değiştirecek yol 55 kilometre kazandıracak

"Bizim yolumuz yaklaşık 100-150 yıllık, bölge için de çok önemli bir yoldur. Yolun durumu zaten belliydi. Allah razı olsun Sayın Mustafa Çiftçi Bakanımız, Erzurum Valisi iken yanına gittiğimizde bize söz vermişti. Kendisi daha sonra İçişleri Bakanı olarak atandıktan sonra bizzat bu yol için ilgili mercilere talimat verdi. İlçe Kaymakamımız Sayın Hüseyin Demirkol’un da yoğun çabaları sonucu çalışmalar başladı ve şu an iyi bir şekilde ilerliyor. Bu yol sadece Turnagöl Mahallesi’nin değil, yaklaşık 30-35 köyün çok aktif kullandığı bir güzergahtır."