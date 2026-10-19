Düğün gecesi kana bulandı: Bıçaklı kavgada üç yaralı

Erzurum’da düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İki grubun tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, saat 20.15 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. Yunus Emre Mahallesi Özmeral Caddesi’nde bulunan bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Engincan B. (26), Adem C. (45) ile Mürsel D.’yi (47) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Kavga nedeniyle düğün merasimi sonlandırılırken, boşaltılan salonda olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis, kaçan şüpheli Engincan B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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