Mezar kazısı sırasında patlamamış halde bulundu: Ekipler hemen harekete geçti
16:01, 17/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 16:05, 17/10/2026, Cumartesi
AA
Erzurum
Erzurum’da mezar kazan işçi, toprağın altında patlamamış top mermisi buldu. Ekipler, mermiyi güvenlik önlemleri altında teslim aldı.
Erzurum'da mezar kazısı sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.
Merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta bir işçi, kazdığı mezarda top mermisi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenlik tedbiri altında teslim aldı.
Üzerinde harf ve rakam grubuna rastlanmayan top mermisinin, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendiriliyor.
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