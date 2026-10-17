Mezar kazısı sırasında patlamamış halde bulundu: Ekipler hemen harekete geçti

40 güvercini için ev kiraladı: Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü

Erzurum’da yaşayan emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı (58), çocukluk ve gençlik yıllarından bu yana ilgi ve merak duyduğu ancak görev yaptığı yıllarda zaman ayıramadığı Şebap güvercinlerini, 2019 yılında emekli olduktan sonra beslemeye başladı. Yaklaşık 40 güvercini bulunan Özkalıpçı, kuşları için 3+1 ev kiralarken aylık 3 bin 500 lira kira ödüyor.