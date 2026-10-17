Fatih'te zorla çalıştırılan yabancı uyruklu 8 kadın koruma altına alındı
Fatih'te yabancı uyruklu 8 kadının ayrılmasının engellendiği ve para karşılığında zorla çalıştırıldığı belirlenen eve ve ofise düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, sosyal medya platformları üzerinden yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla yer ve imkan sağlandığı değerlendirilen paylaşımları inceledi.
Çalışmalar kapsamında Fatih'te şüpheli B.E'ye ait eve ve ofise eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan B.E, işlemleri için emniyete götürüldü.
Para karşılığında çalıştırıldıkları ve bulundukları yerden ayrılmalarının engellendiği belirlenen 8 yabancı uyruklu kadın da koruma altına alındı.