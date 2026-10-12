Bitlis'te yabancı şahsın uyuşturucuyu sakladığı yer şoke etti

Bitlis'te suçlulara geçit yok: Tatvan'ın çeşitli noktalarında güvenlik çemberi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaklaşık 100 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulamasında ilçenin farklı noktalarında denetim yapıldı. Üç sabit ve iki hareketli kontrol noktasında yaklaşık 500 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirilirken 200 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan kişiler yakalanırken, kurallara uymayan sürücülere ve bir iş yerine cezai işlem uygulandı.