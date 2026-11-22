Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Bitlis'te yağış sabah saatlerinde başladı, öğleden sonra etkisini artırdı.
Cemalettin köyü kısa sürede beyaza büründü
İl genelinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülen yağışlar, Ahlat'ın yüksek rakımlı köylerinde yerini kara bıraktı.
Kar yağışının etkili olduğu yerleşim yerlerinden biri, Ahlat ilçe merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin köyü oldu.
Öğleden sonra yoğunlaşan kar nedeniyle köy ve çevresi kısa sürede beyaza büründü.
Mevsimin ilk karıyla birlikte yüksek kesimlerde kış manzaraları oluştu, bölgede soğuk hava da etkisini hissettirmeye başladı.
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