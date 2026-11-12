Bitlis il merkezine 115 kilometre, Adilcevaz ilçe merkezine ise 36 kilometre uzaklıkta bulunan Esenkıyı köyünün güneyinde 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip Van Gölü, kuzeyinde ise deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte ve bin 657 hektar yüzölçümüne sahip Arin Gölü bulunuyor.





Her iki göle de kıyısı olmasıyla farklı bir coğrafi güzelliğe ev sahipliği yapan köy, kuzeyinde yükselen 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı’nın görkemli manzarasıyla da dikkat çekiyor. Van Gölü’nün maviliği, Arin Gölü’nün doğal güzelliği ve Süphan Dağı’nın heybetli silüeti, Esenkıyı köyünde adeta eşsiz bir manzara oluşturuyor.