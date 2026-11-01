Görenler gözlerine inanamıyor: Ahlat’ta patatesler üç kiloya yaklaştı

Patates satın almak için geldiği sırada devasa büyüklükteki ürünleri gören Veysel Tüzün ise hayatında ilk defa bu büyüklükte bir patatesi yakından gördüğünü belirtti. Tüzün, normalde alışık oldukları patateslerin çok üzerinde bir büyüklükle karşılaştığını söyledi.





Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı Patates Ürün Raporu’na göre Bitlis, 2024 yılında 310 bin 937 ton patates üretimiyle Türkiye’de 9’uncu sırada yer aldı. Bitlis, ayrıca dekara 4 bin 361 kilogram patates verimiyle 2025 yılı verimlilik sıralamasında ilk sırada gösterildi. Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde 50 bin dekardan fazla alanda patates üretimi gerçekleştirilen Bitlis’te, 2025 yılında 250 bin ton rekolte bekleniyordu. Patates üretimi bölge ekonomisine önemli katkı sunarken binlerce mevsimlik tarım işçisine de istihdam sağlıyor.