Kar ve tipi ulaşımı vurdu: 3'ü çocuk 8 kişi kara yolunda mahsur kaldı

Edinilen bilgilere göre, Ahlat-Malazgirt kara yolu güzergâhında olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine Ahlat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda, güzergâhta mahsur kalan 5 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 8 vatandaş ile 3 araç, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bölgeye ulaştırıldı.
Öte yandan, Ahlat-Malazgirt kara yolunda karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürdüğü belirtildi.
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