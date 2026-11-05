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19:55, 05/11/2026, Perşembe

İtfaiye ekiplerinin zamana karşı yarışı kamerada: Araçta sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevre yolunda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şehir içi ulaşımın kritik noktalarından biri olan çevre yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araçta hasar meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların kazayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza alanına ulaşan ekipler, sürücünün araç içinde sıkıştığını ve hareket edemediğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan sürücüyü güvenli bir şekilde çıkarmak için zaman kaybetmeden kurtarma çalışması başlattı. Titizlikle yürütülen teknik müdahalenin ardından sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Başlıklar :AydınEfelerİtfaiye
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