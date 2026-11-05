Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren cani yakalandı: O anlar kamerada

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla vurup katlettikten sonra kaçan ve tüm Türkiye’nin kilitlendiği firari katil zanlısı Arif Sefa Özdemir (28), güvenlik güçlerinin takibi sonucu Eskişehir’de ele geçirildi. Gasp ettiği hafif ticari aracı Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi’nde çamura saplayınca yayan olarak kaçışını sürdüren şahsın saklandığı nokta titiz çalışmalarla tespit edildi.
DRON VE FİZİKİ TAKİPLE KISKACA ALINDI
Jandarma ekipleri, yürüttükleri dron ve fiziki takip neticesinde 28 yaşındaki katil zanlısının Seyitgazi'ye bağlı Kuyucak Mahallesi'ndeki bir maden ocağı yakınlarında gizlendiğini belirledi. Bölgeyi kısa sürede çembere alan güvenlik güçleri, şahsın etrafını kuşatarak kaçış yollarını tamamen kapattı.
"TESLİM OL" İHTARINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ
Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekiplerinin "teslim ol" yönündeki ihtarlarına elindeki tüfekle ateş açarak karşılık veren şüpheli Özdemir, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Çıkan çatışma ve arbede sırasında 2 jandarma personeli saçmaların hedefi olarak hafif şekilde yaralandı.
Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonuyla vurularak etkisiz hale getirilen cani, kıskıvrak yakalandı. Yaralı jandarma personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yakalanan zanlı Arif Sefa Özdemir geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere karakola götürüldü.
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