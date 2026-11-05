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Dev şirket tek seferde 12 maaş verecek: Çalışanlar insan kaynaklarına akın etti

14:33, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 15:34, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yapay zeka yatırımları nedeniyle iş gücünde yeni bir döneme giren teknoloji devi Google, gönüllü ayrılan personeline tek seferde 12 aylık maaş ödemeyi teklif etti.

Yapay zeka yatırımları için milyarlarca doları gözden çıkaran teknoloji devi Google, iş gücü politikalarında ezber bozan bir karara imza attı. Şirket, çalışanlarına gönüllü olarak işten ayrılmaları durumunda tek seferde 12 aylık maaş ödemeyi teklif edince personeller soluğu insan kaynakları departmanında aldı. Daha önce kısıtlı bir bölgede uygulanan ve sürpriz bir kararla 5 ülkeye daha yayılan bu devasa tazminat paketinin arkasında yatan asıl neden ise teknoloji dünyasındaki dengeleri değiştirecek türden...

Economic Times'ın haberine göre, başlangıçta yalnızca ABD ve İngiltere'de yürürlüğe konan gönüllü ayrılık programı, yeni bir aşamaya geçerek küresel bir boyut kazandı. Google; Kanada, Fransa, Almanya, Japonya ve İsviçre'yi de kapsama dahil ettiğini açıkladı.

Programın en çarpıcı detayını ise cazip ödeme koşulları oluşturuyor. Şartları sağlayan personellere, şirketten ayrılmayı kabul etmeleri durumunda tek seferde 12 maaşa kadar toplu ödeme yapılacak. Haziran ayında başlatılan bu kıdem tazminatlı paketin genişletildiğini doğrulayan şirket sözcüsü, atılan adımın temel hedefinin "kaynakları öncelikli operasyonlara yönlendirmek" olduğunu ifade etti.

51,4 milyar dolarlık yapay zeka yarışı

Google'ın bu kritik iş gücü hamlesi, yapay zeka rekabetinin maliyetinin rekor seviyelere ulaştığı bir döneme denk geliyor. Sektördeki ekonomik tablo şu verilerle öne çıkıyor:

• Devasa yatırım bütçesi: Google'ın çatı şirketi Alphabet, sadece üçüncü çeyrekte 51,4 milyar dolarlık dev bir yatırım harcaması gerçekleştirdi.

• Borsada dalgalanma: Yapay zekanın getirdiği artan maliyet baskıları, şirketin Wall Street'teki hisselerinde gözle görülür dalgalanmalara neden oldu.

• Sektörel dönüşüm: Bu yeniden yapılanma süreci yalnızca Google ile sınırlı değil. Microsoft'un da yakın zamanda 60 bin çalışanına benzer bir gönüllü ayrılık paketi sunması, teknoloji pazarındaki dönüşümün boyutunu gözler önüne seriyor.

Yönetim "fırsat", çalışanlar "risk" olarak görüyor

Google yöneticileri, genişletilen ayrılık programını şirketin değişen ve hızlanan yeni çalışma temposuna ayak uyduramayanlar veya kariyerine farklı bir yön vermek isteyenler için bir "fırsat" olarak değerlendiriyor.

Ancak masadaki 12 aylık maaş teklifine rağmen çalışanlar cephesinde farklı bir tedirginlik hakim. Personel arasında uygulamanın, geçmiş dönemlerde yaşanan zorunlu işten çıkarma dalgalarının yeniden gündeme gelmesinin bir habercisi olabileceği yönündeki endişeler giderek artıyor.


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Başlıklar :googlekıdem tazminatıyapay zeka yatırımlarıişten çıkarma
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Dev şirket tek seferde 12 maaş verecek: Çalışanlar insan kaynaklarına akın etti
Yapay zeka yatırımları nedeniyle iş gücünde yeni bir döneme giren teknoloji devi Google, gönüllü ayrılan personeline tek seferde 12 aylık maaş ödemeyi teklif etti.
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