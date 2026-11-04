Kanser ilacı çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu: Bir takip olsa hepimiz gideriz valla

Tarihi geçmemiş süsü verdiler

Çete, matbaada özel olarak bastırdıkları sahte kutu ve prospektüsleri kullanarak günü geçmiş ilaçlara "tarihi geçmemiş" izlenimi verdi. Bu yöntemle yenilenen ürünler, 5 bin ile 6 bin dolar bandında fiyatlarla özel kliniklere, hastanelere, eczanelere ve yurt dışındaki alıcılara pazarlandı.





Şebeke liderleri M.J. ve A.C'in kurduğu organizasyonda görev dağılımı da netlik kazandı. Kamu ve özel hastanelerde görevli hemşire ile eczacılar, son kullanma tarihi dolmuş ilaçları sistem dışına çıkararak örgüte ulaştırdı. Aktif polis memuru M.A'ın ise matbaacı C.Y. ile temasa geçerek binlerce sahte kutunun basım sürecini koordine ettiği belirlendi.