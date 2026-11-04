İzmir-İstanbul Otoyolu'nda korkutan kaza: Otomobil alev alev yandı
12:08, 04/11/2026, Çarşamba
IHA
Balıkesir’de otomobil yanarak şarampole uçtu
Balıkesir’de direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, yanarak şarampole uçtu. Sürücünün yanan araçtan çıktığı açıklanırken, yangın ekiplerce söndürüldü.
Kaza, İzmir-İstanbul Otobanı Sevişler Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.
S.D. yönetimindeki 34 NCB 680 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yanarak şarampole uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine Savaştepe İtfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yanan otomobile müdahale ederken sürücünün aracı sıkışma olmadan terk ettiği açıklandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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