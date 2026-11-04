Fethiye’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte derelerden taşan sel suları bazı evlerde su baskınları oluştururken, tarım arazileri de sel sularından etkilendi.

Bölgede etkisini gösteren sürpriz hava olayı sonrası çok kısa sürede çok şiddetli yağış aldıklarını belirten Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karagedik ve Çiftlik Mahalleleri’nde sulama kanallarının dolarak taştığını ifade etti. Yağışın kesildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını vurgulayan Kaymakam Akkaya, şunları söyledi:

"Akşam üzerine doğru deniz üzerinde oluşan sürpriz bir hava olayı üzerine çok şiddetli, çok kısa sürede çok şiddetli yağış aldık. Karagedik ve Çiftlik Mahallelerinde sulama kanallarımız doldu ve taştı. Bazı evlere, seralara ve tarım arazilerine girdi. Zarar gören iki ev tespitimiz var şu anda. Ama çalışmalarımız devam edecek. Şu anda yağış kesildi, çok şükür. Herhangi bir can kaybımız olmadı. Zararların telafisi için de devletimiz çalışacaktır. Bütün halkımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun."

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yağış sonrasında oluşan heyelan ile kapanan Çenger yolunun da ekipler tarafından tekrar ulaşıma açılacağı bildirildi.