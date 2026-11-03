Trafik yoğunluğu yüzde 90’a dayandı: Sağanak ve mesai bitimi birleşince İstanbul vatandaşa kabus oldu

İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, mesai bitimiyle birleşerek kent genelinde büyük bir trafik kaosuna yol açtı. Sağanağın etkisiyle sokak ve caddelerde biriken sular sürüş güvenliğini tehlikeye sokarken, ana arterler ve köprü yaklaşımlarında araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A YÜKSELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, akşamın ilerleyen saatlerinde kent geneli ile Anadolu ve Avrupa yakalarındaki toplam trafik yoğunluğu yüzde 89 ile rekor seviyelere ulaştı. Mesai sonrası evlerine dönmeye çalışan İstanbullular direksiyon başında saatlerce mahsur kaldı.

D-100 VE TEM KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Merter, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy hatlarında çift yönlü durma noktasına gelen trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar uzandı. TEM Otoyolu'nda ise Firuzköy, Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinde yoğunluk tavan yaptı. Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu-Levent aksı ile Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşılaşacağı RAMS Park ve çevresindeki bağlantı yollarında futbolseverlerin yarattığı hareketlilik trafiği tamamen kilitledi.

Anadolu Yakası'nda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde yoğunluk gözlenirken, Kuzey Çevre Otoyolu'nun Çekmeköy’den başlayarak FSM Köprüsü’ne kadar uzanan bölümü kırmızıya büründü. D-100 kara yolunda Kadıköy-Ataşehir, TEM Otoyolu’nda ise Ataşehir-Sultanbeyli aksında araçlar güçlükle seyredebiliyor. Ekipler, olası su baskınları ve kaza risklerine karşı teyakkuza geçmiş durumda.