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Konya'da ezber bozan manzara: Yöresel kıyafetli kadınlar tüfekleriyle attıklarını tek seferde 12'den vuruyorlar
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19:26, 03/11/2026, Salı

Konya'da ezber bozan manzara: Yöresel kıyafetli kadınlar tüfekleriyle attıklarını tek seferde 12'den vuruyorlar

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı yaklaşık bir asırlık av tüfeği üretim geleneğine sahip Huğlu Mahallesi'nde kadınlar, yöresel şalvarlı kıyafetleriyle poligona inerek trap atışı yapıyor. "Kadınlar silah mı atar" tabusunu yıkarak sayıları yüzleri bulan kadınlar, kendi aralarında ödüllü yarışmalar düzenleyip bölgedeki silah fabrikalarında da istihdam ediliyor.

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli av tüfeği üretim merkezlerinden biri olan Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi, bu kez silah üretimiyle değil, kadınların atıcılık sporuna olan sıra dışı ilgisiyle gündeme geldi. Av tüfeği ve mühimmat üretimi yapan 20'den fazla fabrikanın yer aldığı kırsal mahallede kadınlar, geleneksel giysileri olan şalvarlarıyla poligona inip trap atışı yapıyor.

"BİR OLDUK, İKİ OLDUK DERKEN YÜZLERE ULAŞTIK"

Atıcılık merakının 13 yaşında başladığını belirten 54 yaşındaki Halime Sandal, köyde silah üretilmesine rağmen başlangıçta kadınların bu spora çekingen yaklaştığını söyledi. Zamanla bu durumu aştıklarını vurgulayan Sandal, "Köyümüzde silah üretiliyor ama silah olduğu için ister istemez biraz ürpertici oluyor. Spor dalı olduğu için kadınlara çok güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalıştık. Atışları poligonda yapıyoruz. Bir olduk, iki olduk derken 100'lere çıktık. Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Huğlu Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından atış müsabakaları düzenleniyor. Bunlara katılıyoruz. Bir defa atan devamını istiyor. Spor yani, güzel bir şey, yaptıktan sonra bırakamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Kendi aralarında "Atış Günü" düzenlediklerini aktaran Sandal, "Burada çayımızı demliyoruz. Aramızda belli bir ödül koyuyoruz, yarışlar düzenliyoruz. Atış yapan bazı kadınlarımız fabrikalarda da çalışmaya başladı" dedi.

ÜRETİMDEN POLİGONA KADIN ELİ

Atıcılığa arkadaşlarının teşvikiyle başlayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Gönül Uğur ise mahallede kadınların önceleri aile ortamında atış yaptığını, zamanla yarışmalara katılmaya başladıklarını dile getirdi. Uğur, "Halime başlattı bu olayı. 'Kadınlar silah mı atar' diye düşünce oluyor. Sonrası geldi, yarışmaya katıldık. Bir arkadaşımız hiç eline silah almadığı halde hedefi 12'den vurdu. Konsantre oluyorum, atışı yapmak, başarmak çok büyük bir şey" şeklinde konuştu.

Huğlu Mahallesi Muhtarı Cihangir Sandal da geleneksel festival ve etkinliklerde düzenlenen atış yarışmalarında Türkiye’nin farklı illerinden gelen atıcıların yanında Huğlulu kadınların da üstün atış becerileriyle öne çıktığını belirtti. Bölgedeki üretim kültürünün sporla harmanlanması, mahalleye gelen ziyaretçilerin ve sporseverlerin takdirini topluyor.

Başlıklar :KonyaHuğluAv tüfeğiTrap atışı
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