Sağanak Sultangazi'yi vurdu: Habipler Tüneli sular altında kaldı
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak şiddetini artıran sağanak yağış, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki Habipler Tüneli'nde su baskınına neden oldu. Yağış nedeniyle tamamen göle dönen tünelde araçlar ilerlemekte büyük güçlük çekerken, sürücülerin yaşadığı zor anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran olumsuz hava koşulları, kent içi ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de Sultangazi ilçesi oldu.
HABİPLER TÜNELİ GÖLE DÖNDÜ
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Habipler Tüneli, yağmur sularının hızla birikmesi sonucu adeta göle döndü. Altyapının yetersiz kalmasıyla tünel içinde oluşan dev su birikintisi, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Su seviyesinin yükseldiği tünelde bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler mahsur kalmamak için yoğun çaba harcadı.
Tünel içerisinde su birikintisiyle mücadele eden araçların ve sürücülerin tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde araçların suya gömülerek güçlükle ilerlediği anlar yer alırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ve tahliye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüneldeki suyu tahliye etmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.