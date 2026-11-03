Konya'da tebessüm ettiren anlar: Bakan Çiftçi ile otizmli Dilara'nın diyaloğu yürekleri ısıttı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da bulunan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret ederek otizmli gençlerle bir araya geldi. Uygulama mutfağında kek hazırlayan 23 yaşındaki Dilara ile sohbet eden Bakan Çiftçi, aralarında geçen sevimli diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşarak yürekleri ısıttı. SOBE’de iki yıldır eğitim gören Dilara’nın yakında bir üretim tesisinde çalışmaya başlayacağı müjdesi verildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya temasları kapsamında otizmli bireylerin eğitimi ve topluma kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etti. Vakfın bünyesindeki atölyeleri inceleyen Çiftçi, uygulama mutfağında kek yapan gençlerle yakından ilgilendi.
"DİLARA'MIZ BİZİ MERAK ETMİŞ"
Uygulama mutfağında maharetlerini sergileyen 23 yaşındaki otizmli Dilara ile tezgah başında sohbet eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aralarında geçen içten ve eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dilara'nın kendisine ismi ve yaşıyla ilgili sorular yönelttiğini belirten Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ziyarette, iki yıldır SOBE'de eğitimini aralıksız sürdüren ve mutfak becerilerinde büyük mesafe kateden 23 yaşındaki Dilara'nın geleceğine ilişkin sevindirici bir detay da ortaya çıktı. Özverili çalışmalarının karşılığını alan Dilara'nın, yakın zamanda bir üretim tesisinde istihdam edilerek iş hayatına katılması planlanıyor. Bakan Çiftçi'nin samimi paylaşımı ve Dilara’nın azmi sosyal medyada kısa sürede büyük takdir topladı.