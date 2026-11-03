Konya'da tebessüm ettiren anlar: Bakan Çiftçi ile otizmli Dilara'nın diyaloğu yürekleri ısıttı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya temasları kapsamında otizmli bireylerin eğitimi ve topluma kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etti. Vakfın bünyesindeki atölyeleri inceleyen Çiftçi, uygulama mutfağında kek yapan gençlerle yakından ilgilendi.

"DİLARA'MIZ BİZİ MERAK ETMİŞ"

Uygulama mutfağında maharetlerini sergileyen 23 yaşındaki otizmli Dilara ile tezgah başında sohbet eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aralarında geçen içten ve eğlenceli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dilara'nın kendisine ismi ve yaşıyla ilgili sorular yönelttiğini belirten Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz kekin tarifini merak ederken Dilara'mız da bizi merak etmiş. Anlaşılan mutfakta yalnızca kek değil, tatlı mı tatlı bir sohbet de hazırlanıyormuş."

Ziyarette, iki yıldır SOBE'de eğitimini aralıksız sürdüren ve mutfak becerilerinde büyük mesafe kateden 23 yaşındaki Dilara'nın geleceğine ilişkin sevindirici bir detay da ortaya çıktı. Özverili çalışmalarının karşılığını alan Dilara'nın, yakın zamanda bir üretim tesisinde istihdam edilerek iş hayatına katılması planlanıyor. Bakan Çiftçi'nin samimi paylaşımı ve Dilara’nın azmi sosyal medyada kısa sürede büyük takdir topladı.