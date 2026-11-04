İstanbul’da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı

Gelenek adı altında eğlence anlayışı tepki çekti: Sakarya’da yeni evli damada sokak ortasında işkence gibi muamele

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gerçekleşen bir düğünün ardından, "gelenek" adı altında sergilenen ilkel şaka anlayışı toplumsal tepkilere yol açtı. Yeni evli damat İsa Bayrak'ı ellerinden ve ayaklarından direğe bağlayan arkadaş grubu; üzerine un, kola, sıvı yağ, ketçap ve mayonez döküp kafasında yumurta kırdı. Sosyal medyaya yansıyan rezalet, mizahın ve arkadaşlığın sınırlarının nasıl aşıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.