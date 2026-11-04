Jel dökerek yakmak istediği soba bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen olay, hatalı yakıt kullanımının yol açabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yeşil Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto kiralama dükkanında yaşanan facia ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, oto kiralama ofisinde bulunan peletli sobayı yakmak isteyen Emrullah G., tutuşturmayı kolaylaştırmak amacıyla sobaya jel reşo yakıtı dökmeye çalıştı. Yakıtın parlamasıyla birlikte soba büyük bir gürültüyle adeta bomba gibi patladı. İş yerini bir anda duman ve alev kaplarken, patlamanın şiddetiyle büyük panik yaşandı.

Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü olayda, şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları durumu kontrol altına aldı.