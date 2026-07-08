Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Yeni altığı lüks cip kül oldu: 'Ben bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum'

Yeni altığı lüks cip kül oldu: 'Ben bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum'

23:58, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 00:13, 09/07/2026, Perşembe
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yeni altığı lüks cip kül oldu: 'Ben bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum'

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeki cip, motor aksamından çıkan yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık iki ay önce aldığı aracının yanmasını çaresizlikle izleyen sürücü, yıllardır araç almak için para biriktirdiğini ve tüm emeklerinin ziyan olduğunu söyledi.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Tosya Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ağacıkoğlu idaresindeki 19 AGF 647 plakalı Land Rover marka cipin motor kısmında, seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden Motor bölümünden dumanların çıktığını gören sürücü, aracını durdurarak inmek istedi. Kilitlenen kapıları açamayan sürücü, aracın camından atlayarak dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, cip kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Tosya Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ağacıkoğlu idaresindeki 19 AGF 647 plakalı Land Rover marka cipin motor kısmında, seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden Motor bölümünden dumanların çıktığını gören sürücü, aracını durdurarak inmek istedi. Kilitlenen kapıları açamayan sürücü, aracın camından atlayarak dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, cip kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kilitlenen kapıları açamayan sürücü, aracın camından atlayarak dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, cip kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



Kilitlenen kapıları açamayan sürücü, aracın camından atlayarak dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, cip kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anını anlatan sürücü Hasan Ağacıkoğlu, "Bu olaydan ötürü canımız fazlasıyla yandı. Araç ile seyir halindeydim. Aracın içerisinde bulunuyordum. Araçtan alev topu çıktı. Alev topu çıkınca araçtan çıkmakta güçlük çektim. Can havliyle kendimi dışarıya zar zor attım, arkadaşların yardımlarıyla çıkabildim" dedi.


Olay anını anlatan sürücü Hasan Ağacıkoğlu, "Bu olaydan ötürü canımız fazlasıyla yandı. Araç ile seyir halindeydim. Aracın içerisinde bulunuyordum. Araçtan alev topu çıktı. Alev topu çıkınca araçtan çıkmakta güçlük çektim. Can havliyle kendimi dışarıya zar zor attım, arkadaşların yardımlarıyla çıkabildim" dedi.

"Ben, bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum"


Aracın kendisine bir oto galeri tarafından eksik parçalarıyla satıldığını iddia eden ve aracı satan kişiyle davalık olduklarını ifade eden Ağacıkoğlu, "Aslında benim canım, bundan 1-2 ay önce bu aracı ilk aldığımda yandı. Bu aracı Çorum’un Osmancık ilçesinden bir galeriden satın aldım. Aracın pazarlığı bittikten sonra notere gittik, noterde aracın kaydının başkasının üzerine olduğu ortaya çıktı. Diğer arkadaş da galericiymiş, notere geldi ve kaydı bizlere verdi. Biz noterden çıkıp geldik. Geri geldiğimizde aracı kontrol ettirmek için sanayiye götürdüğümüzde eksik parçalarının olduğunu fark ettik. Aracın bazı parçaları çalınmış, bazı parçaları kaynak yapılmış ya da yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Biz, galericiyi aradığımızda, ’biz bu şekilde aracı veriyoruz, bu şekilde teslim ettik’ dediler. Biz de dava açacağımızı söyleyip aynı gün şikayetçi olduk. Sonrasında resmi süreç doldu, resmi sürecin tamamlanması üzerine arkadaşlar bizleri aradı, ’biz aracınızı yaptıralım’ dediler. Tosya’ya gelip çekici ile aracı alıp götürdüler. 8-10 gün boyunca Çorum’da bir tamirhanenin önünde bekledi...

"Ben, bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum"Aracın kendisine bir oto galeri tarafından eksik parçalarıyla satıldığını iddia eden ve aracı satan kişiyle davalık olduklarını ifade eden Ağacıkoğlu, "Aslında benim canım, bundan 1-2 ay önce bu aracı ilk aldığımda yandı. Bu aracı Çorum’un Osmancık ilçesinden bir galeriden satın aldım. Aracın pazarlığı bittikten sonra notere gittik, noterde aracın kaydının başkasının üzerine olduğu ortaya çıktı. Diğer arkadaş da galericiymiş, notere geldi ve kaydı bizlere verdi. Biz noterden çıkıp geldik. Geri geldiğimizde aracı kontrol ettirmek için sanayiye götürdüğümüzde eksik parçalarının olduğunu fark ettik. Aracın bazı parçaları çalınmış, bazı parçaları kaynak yapılmış ya da yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Biz, galericiyi aradığımızda, ’biz bu şekilde aracı veriyoruz, bu şekilde teslim ettik’ dediler. Biz de dava açacağımızı söyleyip aynı gün şikayetçi olduk. Sonrasında resmi süreç doldu, resmi sürecin tamamlanması üzerine arkadaşlar bizleri aradı, ’biz aracınızı yaptıralım’ dediler. Tosya’ya gelip çekici ile aracı alıp götürdüler. 8-10 gün boyunca Çorum’da bir tamirhanenin önünde bekledi...

 Usta bizleri aradı,’ aracın parasını ödemiyorlar, arkasında durmuyorlar, ben böyle bir esnaf değilim, aracı teslim alın’ dedi. Buradan çekiciyi gönderip aracı geri getirttim. Aradan 4 gün geçmeden aracımız yandı. Araçtaki yangının sebebi büyük ihtimalle eksik parçalarından kaynaklanıyor. Biz şikayetçi olmuştuk, dava süreci devam ediyor. Şimdi aracımız da yandı. Buradan araç alım, satımı yapanlara seslenmek istiyorum, ellerini vicdanlarına koysunlar. Ben, bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum. Benzinlikte asgari ücretle çalışan bir insanım. Emeğimizi ziyan ettiler" diye konuştu.

&nbsp;Usta bizleri aradı,’ aracın parasını ödemiyorlar, arkasında durmuyorlar, ben böyle bir esnaf değilim, aracı teslim alın’ dedi. Buradan çekiciyi gönderip aracı geri getirttim. Aradan 4 gün geçmeden aracımız yandı. Araçtaki yangının sebebi büyük ihtimalle eksik parçalarından kaynaklanıyor. Biz şikayetçi olmuştuk, dava süreci devam ediyor. Şimdi aracımız da yandı. Buradan araç alım, satımı yapanlara seslenmek istiyorum, ellerini vicdanlarına koysunlar. Ben, bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum. Benzinlikte asgari ücretle çalışan bir insanım. Emeğimizi ziyan ettiler" diye konuştu.
Başlıklar :KastamonuOtomobilYangın
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026