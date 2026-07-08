Yeni altığı lüks cip kül oldu: 'Ben bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum'

"Ben, bu aracı almak için 2-3 yıldır uğraşıyordum"





Aracın kendisine bir oto galeri tarafından eksik parçalarıyla satıldığını iddia eden ve aracı satan kişiyle davalık olduklarını ifade eden Ağacıkoğlu, "Aslında benim canım, bundan 1-2 ay önce bu aracı ilk aldığımda yandı. Bu aracı Çorum’un Osmancık ilçesinden bir galeriden satın aldım. Aracın pazarlığı bittikten sonra notere gittik, noterde aracın kaydının başkasının üzerine olduğu ortaya çıktı. Diğer arkadaş da galericiymiş, notere geldi ve kaydı bizlere verdi. Biz noterden çıkıp geldik. Geri geldiğimizde aracı kontrol ettirmek için sanayiye götürdüğümüzde eksik parçalarının olduğunu fark ettik. Aracın bazı parçaları çalınmış, bazı parçaları kaynak yapılmış ya da yapıştırıcıyla yapıştırılmış. Biz, galericiyi aradığımızda, ’biz bu şekilde aracı veriyoruz, bu şekilde teslim ettik’ dediler. Biz de dava açacağımızı söyleyip aynı gün şikayetçi olduk. Sonrasında resmi süreç doldu, resmi sürecin tamamlanması üzerine arkadaşlar bizleri aradı, ’biz aracınızı yaptıralım’ dediler. Tosya’ya gelip çekici ile aracı alıp götürdüler. 8-10 gün boyunca Çorum’da bir tamirhanenin önünde bekledi...