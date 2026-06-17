Kastamonu emniyeti harekete geçti: 58 web sitesine erişim engeli

Kastaonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen içerikler tespit edilen 58 web sitesine erişim engeli getirildi.

58 web sitesine erişim engeli getirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, çeşitli web sitelerinde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen içerikler tespit edildi. Vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 58 adet web sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinin, internet ortamında işlenen suçların tespiti ve önlenmesine yönelik olarak aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.







