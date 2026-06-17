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Kastamonu emniyeti harekete geçti: 58 web sitesine erişim engeli

Kastamonu emniyeti harekete geçti: 58 web sitesine erişim engeli

23:2517/06/2026, Çarşamba
IHA
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Erişim engeli kararı, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği'nce verildi.
Erişim engeli kararı, Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği'nce verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 58 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı alındı. Kastamonu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda uygulanan tedbirin, vatandaşların mağduriyetini önlemek ve suç içeriklerinin yayılmasını engellemek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Emniyet, sanal devriye faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini bildirdi.

Kastaonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen içerikler tespit edilen 58 web sitesine erişim engeli getirildi.

58 web sitesine erişim engeli getirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, çeşitli web sitelerinde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen içerikler tespit edildi. Vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi, suç unsuru içeren içeriklerin internet ortamında yayılmasının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Kastamonu Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda 58 adet web sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinin, internet ortamında işlenen suçların tespiti ve önlenmesine yönelik olarak aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.



#Kastamonu
#Yasa Dışı Bahis
#Dolandırıcılık
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