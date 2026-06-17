Doğada toplanması yasak kendi yetiştiren zengin oluyor: Kilosu 13 bin liradan satılıyor

"Bu yıl yağışların artmasıyla verimi de arttırabildik"

İki yıl boyunca çok ciddi bir yağış eksikliğiyle karşılaştıklarını söyleyen Doğdu, "Kastamonu’nun normal yağış sezonu gün dönümüne yani 21 Haziran’a kadar devam ederken, bundan önceki iki yılda bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama bu yıl yağışların artmasıyla birlikte bir önceki seneden eksiklerimizi gidererek verimi arttırabildiğimizi düşünüyorum. Bu yağışların normal seyrinde devam etmesiyle birlikte verimi etkilediği konusunda hemfikiriz. Salep normalde göllenmeyi sevmeyen bir bitki. Biz, buna önlem olarak da yaptığımız yastıkları yükseltiyoruz ki su basmasını denetleyebilelim diye. Ama şunu da söyleyebiliriz ki salep suyu gerçekten seven bir bitki. Suyla büyüyebilen bir bitki" diye konuştu.