Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Baba ve iki kızın ilham veren hikayesi: Babalarıyla şafak vakti ormana koşuyorlar

Baba ve iki kızın ilham veren hikayesi: Babalarıyla şafak vakti ormana koşuyorlar

22:5827/06/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Seher ve 19 yaşındaki Suna Şahin, her gün şafak vaktinde kalkıp babalarıyla birlikte baltayı eline alıyor. Ormanda ağaç kesip dev tomrukları araca yükleyen kız kardeşlerin neşe içinde çalıştığı doğal köy videoları sosyal medyada rekorlar kırıyor.

Çaybükü köyünde oturan 22 yaşındaki Seher ve 19 yaşındaki kız kardeşi Suna Şahin, her gün erken saatlerde kalkarak babaları Dursun Şahin ile ormana gidiyor.


Babalarıyla, ormanda daha önce Orman İşletme Müdürlüğünün işaretlediği ağaçları kesen, dallarını budayan, kesilen ağaçları araca yükleyen kız kardeşler, yemeklerini ormanda yiyor, zaman zaman da çay molası veriyor.


Seher Şahin köyde çalışmayı çok sevdiğini söyledi.


Ormancılığa "anne karnında başladıklarını" belirten Şahin, "Orman köylüsüyüz biz. Annemizin karnından beri ormanda yetişip büyüyen çocuklarız. Annem, hamileyken bile ormana gelip çalışıyormuş. Köydeki herkes gibi küçüklükten beri bu işi yapıyoruz. Bizden büyük iki ablam da bu işi yaparak büyümüş." dedi.

İlkokuldan sonra ortaokul ve liseyi yatılı okuduğunu anlatan Şahin, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümünden mezun oldum. Aslında bu işi anadan babadan biliyoruz ama işin eğitimini almak istedim. Okul bitince köye geldim." diye konuştu.


Ablasının önerisiyle köyde çalışırken video çekmeye başladığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:


"Köyde kışın hayat 3G'dir. Kar, kış, kıyamet, yollar kapanır, elektrikler gider. Bir gün ablamla görüntülü konuşurken canımın sıkıldığından bahsettim. Köyden video çekip atmamı istedi. Videoyu izlediğinde çok beğendiğini söyledi. Yaz dönemi geldi, ormana çalışmaya başladık. Çalışırken birkaç video çekip paylaştım. Videoları şehirden, betondan sıkılan gurbettekiler daha çok sevdi."

 "Yaptığımız işi severek, eğlenerek yapıyoruz"


Suna Şahin ise liseyi bitirdikten sonra ablasıyla ormanda çalışmaya başladığını belirterek, "Babam hemen işi bitirmek ister. O acele eder. Biz de onun acelesini neşeye çeviririz. Çok mutsuz olsak dahi ufacık bir şeyle gülüp eğleniriz, somurtmayız." diye konuştu.

Ormanda çalışmayı sevdiklerini söyleyen Şahin, "Yaptığımız işi de severek, eğlenerek yapıyoruz. Bu işi bizden önce büyük ablamlar da yapıyordu, biz de yapıyoruz. Her insanın yapabileceği bir iş aslında." dedi.


Baba Dursun Şahin de çocuklarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Benim yanımda her zaman sağ kolumlar. 4 kızım var, 2'si evlendi. Büyük ablaları da bunlar gibiydi. Anadan doğma böyle, orman gülü gibiler. Kastamonu Orman Bölge Müdürü de onları ziyaret etti, tebrik etti." ifadelerini kullandı.

#Kastamonu
#Kardeş
#Orman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS SONUÇLARINA SAYILI GÜNLER: 2026 LGS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi