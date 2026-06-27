Baba ve iki kızın ilham veren hikayesi: Babalarıyla şafak vakti ormana koşuyorlar

Seher Şahin köyde çalışmayı çok sevdiğini söyledi.





Ormancılığa "anne karnında başladıklarını" belirten Şahin, "Orman köylüsüyüz biz. Annemizin karnından beri ormanda yetişip büyüyen çocuklarız. Annem, hamileyken bile ormana gelip çalışıyormuş. Köydeki herkes gibi küçüklükten beri bu işi yapıyoruz. Bizden büyük iki ablam da bu işi yaparak büyümüş." dedi.