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Lastiği patlayan maden yüklü tır kontrolden çıktı: Bir yaralı

Lastiği patlayan maden yüklü tır kontrolden çıktı: Bir yaralı

00:3616/06/2026, Salı
IHA
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Kontrolden çıkan tır refüje çarparak durabildi.
Kontrolden çıkan tır refüje çarparak durabildi.

Kastamonu’da seyir halindeki maden yüklü tırın lastiğinin patlaması kazaya yol açtı. Kontrolden çıkan araç önce su kanalına ardından refüje çarparken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’da lastiği patlayan maden yüklü tırın önce su kanalına ardından da refüje çarpması sonucunda meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Refüje çarparak durabildi

Kaza, Budamış Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki 34 ETP 388 plakalı MAN marka tır, lastiğinin patlaması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. Savrulan tır refüje çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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