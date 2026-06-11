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Toprak altında kalan işçiden acı haber geldi

Toprak altında kalan işçiden acı haber geldi

23:0711/06/2026, الخميس
IHA
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Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kastamonu’da toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'da kanalizasyon altyapı çalışmaları esnasında meydana gelen toprak kayması sonucu işçi Şükrü Emre Arslan toprak altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çukurdan çıkarılan Arslan'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kastamonu’da saat 17.30 sıralarında Merkez ilçesi Örencik köyü Kavacık Mahallesi’nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmasını yapan taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), yaklaşık 5 metrelik çukurda toprak altında kaldı. Diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekipler, Arslan’ı kurtarmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle de arama ve kurtarma çalışmasına destek verildi. Ekipler tarafından yürütülen 4 saatlik çalışma neticesinde Arslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Arslan’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#İşçi
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