Batman’da su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Beşiri ilçesine bağlı Kesiktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden 89 yaşındaki Osman Toparlak, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

Yakınlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Osman Toparlak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Toparlak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.