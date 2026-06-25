Batman’da özel bakım merkezindeki skandala 16 tutuklama

Öte yandan, iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından olayın idari boyutunun da tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

Aynı gün içerisinde özel bakım merkezinden hizmet alan vatandaşların haklarının ve güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesinin sağlandığı bildirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla yürütülen adli ve idari süreçlerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.