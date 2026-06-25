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Batman’da özel bakım merkezindeki skandala 16 tutuklama

Batman’da özel bakım merkezindeki skandala 16 tutuklama

07:4925/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
IHA
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Özel bir bakım merkezinde bakıma muhtaç insanlara kötü muamele ve eziyette bulunulduğu iddia edildi.
Özel bir bakım merkezinde bakıma muhtaç insanlara kötü muamele ve eziyette bulunulduğu iddia edildi.

Batman’da özel bir bakım merkezinde bakıma muhtaç insanlara kötü davranıldığı ve eziyet edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

Batman’da özel bir bakım merkezinde bakıma muhtaç insanlara kötü muamele ve eziyette bulunulduğu ve lağım suyu içirildiği iddia edildi. İddiaların ardından başlatılan soruşturmada 16 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, söz konusu özel bakım merkezine yönelik iddia ve şikayetlerin ortaya çıkmasının ardından konunun ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi.

16 kişi gözaltında

Açıklamada, yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemler neticesinde 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği ifade edildi.

İki müfettiş görevlendirildi

Öte yandan, iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından olayın idari boyutunun da tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

Aynı gün içerisinde özel bakım merkezinden hizmet alan vatandaşların haklarının ve güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesinin sağlandığı bildirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla yürütülen adli ve idari süreçlerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.

Kurumda bakıma muhtaçların farklı illere gönderildiği öğrenildi.


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